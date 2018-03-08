 Alex Ovechkin News - In His Native Language - Washington Times
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Alex Ovechkin News - In His Native Language

Алекс Овечкин

На его родном языке

Статьи из газеты Вашингтон Таймс о звезде первой величины Национальной Хоккейной Лиги.

Ovechkin

 Майкл Коннорс / Вашингтон Таймс
Демонстрируя игру, достойную "Харт Трофи"
За семь недель до окончания регулярного сезона Алекс Овечкин находится в положении вернувшегося фаворита-претендента на получение звания MVP во второй раз подряд. Трижды участник Игр “Все Звёзды НХЛ” возглавляет Лигу, забив 44 гола.

Овечкин очаровывает болельщиков энергией и скромностью
Бесчисленное количество пар глаз смотрят не на шайбу, которая летает по льду перед ними, а на массивный костюм игрока, скользящего изящно по арене, на Александра Овечкина.

Овечкин преобладает в победных играх с “Ред Винз” и “Сенэйторз”
Алекс Овечкин сказал, что его не радует игра с утра пораньше. Даже члены его команды не верят ему.

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