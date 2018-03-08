Приобретая мировую известность.

Обретение мировой известности
Слава Александра Овечкина распространилась далеко за пределы катка, и “Вашингтон Кэпиталз” могут подняться на более высокий уровень, благодаря его знаменитости.Кори Масисак
Washington Times
Алекс Овечкин – заключённый, и он готов сбежать.
Ок, может быть, это была всего лишь игра. Овечкин провёл часть своего летнего отпуска, играя роль заключённого в музыкальном видео фильме певца Влада Топалова, который скоро выйдет на экраны. Несмотря на это, заметность Овечкина во всём мире увеличивается также быстро, как и его вашингтонского клуба “Кэпиталс”
В 23 года юноша из Москвы уже больше не ребёнок и он очень быстро становится чем-то большим, нежели одним из лучших хоккейных игроков в мире.
“Мои друзья звонят мне и говорят ‘Если ты хочешь сниматься в видео фильме, ты можешь туда поехать” - сказал Овечкин. “Я говорю: ’Ну, хорошо, почему бы и нет. Для меня это что-то новое’”.
Это была всего лишь маленькая часть летнего отпуска Овечкина. После того, как он привёл команду России к победе на Чемпионате Мира по хоккею впервые за 15 лет, он вернулся в Северную Америку, чтобы получить ещё четыре крупных награды. Он также запустил в производство свою собственную линию одежды и получил символический ключ от мэра Вашингтона Адриана Фенти.
Как только официально начался межсезонный период, появилась возможность немного отдохнуть в Турции и Дубае. У Овечкина было очень много времени, чтобы записывать музыкальные видео фильмы, съездить на Пекинские Олимпийские игры, где он помогал рекламировать зимние Олимпийские игры в Сочи 2014 года, и для бесчисленного количества фото сессий для американских и канадских журналов.
Восхождение Овечкина, как одного из лучших представителей хоккея на этом континенте и всего спорта России может помочь выдвинуться и “Вашингтон Кэпиталс”, и в конечном итоге, повысит рентабельность этого клуба. Но, нет ли повода для беспокойства о том, что звезда хоккейной команды делает вне катка?
“Мы беспокоимся о нём, как отец беспокоится об одном из своих детей” – сказал Брюс Будро, тренер “Вашингтон Кэпиталс” “Сейчас нет. Я вполне уверен, что хоккей для него - главное дело. То, как он сыграл на предварительных соревнованиях, это доказывает. Может быть, из-за того, что команда имеет больший успех, и он имеет успех, который он заработал, и мы становимся более заметными, люди будут хотеть, чтобы он делал что-то ещё. Позднее, может быть, мы должны будем поговорить с его доверенными лицами или с Алексом и сказать ему ‘Сбавь немного скорость’, но в настоящее время это не представляет для нас проблемы”.
Генеральный менеджер клуба Джорж Макафи добавил: “Никогда никаких проблем с этим игроком, когда мы подписали с ним контракт (13 лет, $124 миллиона), я тогда сказал, что мы никогда не будем беспокоиться о его обязательности. Он занимался разными другими вещами летом, и при этом, посмотрите на него. Его тело состоит из 230 фунтов крепких мышц”.
То, как Овечкин умудряется поддерживать себя в хорошей физической форме, результат его приверженности рабочей этике и его энергия, которая позволяет ему балансировать между хоккеем и другими видами деятельности.
Он провёл три дня в Китае, тусуясь с русскими спортсменами в их общежитии, и позируя для огромного количества изданий в футболке с надписью “Sochi-2014”.
“В Пекине было интересно, но там было слишком много людей, и погода была ужасная. Мы не могли там нормально дышать” – сказал Овечкин. “Я всегда буду поддерживать свою страну, особенно в проведении Олимпийских игр и Чемпионатов Мира. Это было здорово, но у меня было не слишком много времени”.
Пока Овечкин выполнял миссию посла русского спорта, пришло время, когда его мнение стало иметь значение в хоккейной среде. Как и в случае с выдающимися игроками перед ним, мнение Овечкина о правилах и состоянии игры будет освещаться в прессе. Одна вещь, возможно, очень близка сердцу Овечкина. Это продолжение участия игроков НХЛ в Олимпийских играх.
Вне всякого сомнения, об Овечкине будут часто писать в газетах во время Олимпийских игр в 2010 году в Ванкувере. Но, вполне возможно, что игрокам НХЛ не разрешат играть на Олимпийских играх в 2014 году.
“Я надеюсь, мы будем играть, что игроки НХЛ будут играть” – сказал Овечкин. “Если мы не будем играть, если никто из НХЛ не будет играть, это не будет интересным турниром ни для кого. Все хотят видеть сильных игроков и сильную хоккейную игру, и всех знаменитостей хоккея. Я думаю, болельщики этого хотят”.
Ещё одна причина того, что об Овечкине стали больше писать – желание знать о нём больше, особенно о его личной жизни.
Когда он появился на церемонии награждения НХЛ с дочерью Игоря Ларионова Алёнкой, которую он пригласил, их фотографии сразу же начали циркулировать по всему интернету. Где бы и когда бы он ни появлялся с бывшей “Мисс Россия” Викторией Лопарёвой, это также вызывает огромный интерес.
“Вы знаете, все хорошо проводят время. Особенно когда я в Москве, и я не думаю о прессе или о том, что люди думают или говорят обо мне, я просто хочу хорошо проводить время, и этим я не отличаюсь от других людей. Если я появляюсь на публике с разными девушками, это ещё ничего не значит. У меня тысячи знакомых девушек, но это вдруг оказывается... ‘Так кто же моя девушка?’” – сказал Овечкин. “Если я встречаюсь со своими друзьями, и я иду смотреть фильм с девушками моих друзей, что из того... это ничего не значит. Я думаю, это нормально. Я думаю, что это в порядке вещей”.
Если, Овечкину нужны советы, как справляться с интересом к его жизни вне хоккея, то у его товарищей по команде имеется огромный опыт в этом деле. Сергей Фёдоров, самый талантливый и известный русский хоккеист в мире, был на месте Овечкина в своё время. Отношения Фёдорова с Анной Курниковой подробно освещались в жёлтой прессе и на различных подобных спортивных страницах.
Вратарь Хосе Теодор прошёл через всё это, когда он играл за “Монреаль Канадиэнс”. Он вынужден был отвечать на вопросы о фотографиях папарацци, о вылазках в ночные клубы и других развлечениях, о чём большинство хоккеистов не беспокоится.
“Нет, я не люблю говорить с ними о моей личной жизни – с кем я хочу встречаться, кто мне нравится и кто моя девушка сейчас” – сказал Овечкин. “Это моё личное дело. И я думаю, это не имеет значения”.
Итак, Овечкин продолжает двигаться вперёд. У него сложились тесные отношения с людьми, которые его поддерживают. Вне хоккейного катка - это его семья и хоккейные менеджеры. На катке - это товарищи по команде.
У Овечкина будет ещё больше возможностей заниматься другими делами и исследовать свои способности. Возможно, его участие в музыкальном видео фильме приведёт к новым предложениям сниматься. Но, в настоящий момент, Овечкин хочет сосредоточить своё внимание (по меньшей мере, большую его часть) на том, чтобы забивать голы и выигрывать хоккейные игры.
“Нет, нет, не совсем так. Я просто хочу играть в хоккей” – говорит Овечкин. “Я не хочу быть звездой экрана или чем нибудь в этом роде. Я слышал, что некоторые игроки перестают играть и становятся артистами. Но, я не хочу этого делать. Моя жизнь – хоккей, вне всяких сомнений”.
Перевод Елены Паршиной
More...