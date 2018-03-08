Меньше талантов из России

Приток талантов из России стал меньше
Несмотря на то, что команде “Вашингтон Кэпиталз” повезло с игроками из бывшего Советского Союза, всё больше хоккеистов принимают решение не играть в НХЛ.Кори Масисак
ВАШИНГТОН ТАЙМС
Сезон 2007-2008 годов был знаменательным для русских хоккеистов в НХЛ.
Алекс Овечкин и Евгений Малкин заняли соответственно 1 и 2 места по очкам и по итогам голосования в номинации “Наиболее ценный игрок” (MVP). Овечкин и Илья Ковальчук были 1 и 2 по забитым голам. Павел Дацюк команды “Ред Винз” Детройта получил две крупные награды Селке Трофи и Лейди Бинг Трофи.
К сожалению, в равной степени, для русских этот год радикальных изменений. Из-за растущего количества игроков, которые возвращаются домой или тех, которые так и не приехали, только 41 игрок из бывшего Советского Союза, принял участие в играх НХЛ в этом сезоне, по данным Спортивного Бюро Элиас. Это меньше по сравнению с прошлым годом (46), и в половину меньше по сравнению с самым урожайным сезоном 2000-2001 года (87 игроков).
Если считать только игроков, рождённых в России, а не в бывших советских республиках, количество хоккеистов сокращается до 27. Это настораживающе низкая цифра, учитывая то, что Россия - вторая по количеству населения в мире страна, и хоккей в ней является ведущим видом спорта.
“Сейчас вы это упомянули, и это удивительно” – говорит Генеральный Менеджер “Вашингтон Капиталз” Джорж МакФи (George McPhee). “И думаю, мы все знаем, почему игроков мало”.
Один город, в котором русские хоккеисты не переводятся – это Вашингтон. В прошлую субботу русский вратарь Кэпиталз Симеон Варламов дебютировал в Монреале в игре НХЛ.
Из 27 российских игроков НХЛ, 5 играют за “Вашингтон Кэпиталз”.
“У нас есть русские сильные игроки – отличные ребята” – говорит Овечкин. “Поэтому они здесь”.
Виктор Козлов добавляет: “Это хорошо для нас. Пять русских игроков – это здорово. Пока команда выигрывает и играет успешно, это не имеет значения, сколько игроков, из какой страны. Пока команда выигрывает, это не русские, словаки, чехи или шведы, это “Вашингтон Кэпиталз””.
На поверку, оказывается, что поставка русских хоккейных талантов из России в Северную Америку никогда не была настолько удачной. В Хоккейной Лиге сейчас больше элитных игроков из России, чем когда-либо. Овечкин, Малкин из Пингвинз Питтсбурга, Ковальчук из команды Трэшерз Атланты - самые динамичные и популярные игроки лиги НХЛ.
Сергей Гончаров из Пингвинз (он будет 28 русским игроком в этом сезоне, если его вывихнутое плечо заживёт), Андрей Марков из “Монреаль Канадиенс” и Сергей Зубов из “Даллас Старз” – 3 лучших защитника в НХЛ. Вратарь “Сан-Хосе Шаркс” Евгений Набоков был очень близок к получению Везина Трофи. В прошлом сезоне он оказался вторым по результатам голосования. Николай Хабибуллин из “Чикаго Блэкхокс” вновь продемонстрировал самый высокий уровень защиты ворот.
Но, общее количество игроков, которые заканчивают сезон с низкими результатами, довольно большое. Этого не было со времён распада Советского Союза. Есть невероятно талантливые игроки, но игроки среднего уровня исчезают, а русских ведущих игроков почти нет в настоящее время.
“Я думаю, что русских малорентабельных игроков будет меньше” – говорит МакФи “По настоящему сильные игроки будут здесь, а нерентабельные нет. Они могут играть у себя дома. Может быть так лучше для них. Кто знает? Я не думаю, что команды НХЛ захотят и дальше рисковать”.
Есть несколько факторов, которые ухудшают ситуацию. Одна из проблем – испорченные отношения между НХЛ и Российской Федерацией Хоккея. Когда НХЛ пытается ратифицировать договор о переводе игрока через Международную Федерацию Хоккея на Льду, Русская Федерация этому препятствует.
Не имея на руках финансового документа, команды НХЛ вынуждены отбирать русских игроков во время очередного драфта. Зачастую русские хоккеисты так и не приезжают в Северную Америку. Это обстоятельство сильно влияло на то, как проходили последние два драфта.
Ожидалось, что Алексей Черепанов войдёт в пятёрку лучших претендентов, но его рейтинг опустился до 17 номера из-за того, что не было понятно, когда он приедет в Северную Америку и приедет ли вообще. Другие наиболее талантливые игроки спустились еще ниже в последующих раундах драфта или вообще не были выбраны.
“Хоккеист, которого могли бы выбрать в первом раунде, оказывается во втором или третьем раунде с перспективой меньшего заработка” – говорит Слава Маламуд, русский журналист, который работает в газете “Спортивный Экспресс”. “$2 миллиона в НХЛ и $2 миллиона долларов в России – это две абсолютно разные суммы денег. Сезон короче, таким образом, вы должны работать меньше за эту же сумму и вы платите меньше налогов”.
Появившееся не так давно препятствие для НХЛ – деятельность Континентальной Хоккейной Лиги, обновлённой версии бывшей Российской Супер Лиги. Горделивые владельцы с набитыми карманами, вдохновлённые выгодами, которые они получили от переходной экономики, проявили инициативу для проведения переговоров со многими игроками НХЛ после окончания прошлого сезона.
Другие игроки из России уже вернулись туда, где они и были, в старую Российскую Супер Лигу (РСЛ). Это стареющие игроки, такие как Алексей Яшин и Дариус Каспарайтис, также как и игроки, которым не нравится продолжительность сезона или стиль хоккея здесь. Многие из этих хоккеистов уже не будут основными игроками команд НХЛ.
“Игроки, которых НХЛ теряет сейчас, такие как Сергей Зиновьев (был выбран на драфте в Бостоне) или бывший форвард Питтсбурга Алексей Морозов, да вы могли бы потрясти дерево в Саскачеване, и с него упала бы парочка таких Морозовых” – говорит Маламуд. “Неужели им надо так стараться из-за игроков третьего разряда или защитников шестой категории?”
Самая большая удача КХЛ в переманивании русских игроков – это Александр Радулов. Выбранный в первом раунде драфта в 2004 году, Радулов был основным молодым форвардом Нэшвилла, динамичным игроком с большим потенциалом, который забил 26 голов, в возрасте 22 лет, когда он играл второй год в НХЛ.
Несмотря на то, что он заключил контракт с хоккейным клубом Предейторз, Радулов подписал другой контракт с Уфой, одной из команд КХЛ, источник финансирования которой – нефтяные деньги. Он играет в России в этом сезоне, в то время как в суде разворачивается битва за его права.
Команды НХЛ вкладывают миллионы долларов в поиски, отбор и подготовку игроков, и сейчас любая команда боится вложить деньги в хоккеиста, который никогда не приедет.
“Есть очень серьёзная проблема для команд НХЛ” – говорит МакФи. “Если вы выбираете парня, можно ли его запросить? Приедет ли он? Даже если вы запросите его, приедет ли он? Это то, о чём менеджеры команд должны серьёзно задумываться на драфте.”
Какое будущее ожидает русских в НХЛ, зависит от нескольких вещей. Улучшение отношений между НХЛ и Управляющей организацией русского хоккея было бы настоящим благом, но если в дальнейшем будут ситуации, подобно той, в которой оказался Радулов, никакого соглашения достигнуто не будет.
Состояние русской экономики также могло бы оказать положительное воздействие. Мировой финансовый кризис, особенно падение цен на нефть, создают неблагоприятные условия для владельцев КХЛ.
“НХЛ – это Лига, которая работает по принципу отбора лучших. Работа КХЛ, напротив, полностью определяется владельцами” – говорит Маламуд. “Сколько владелец желает вложить в свою команду – это его личные затраты и это то, что образует команду. Владельцы КХЛ чувствуют на себе влияние финансового кризиса и, соответственно, пересматривают бюджет команды”.
Также многое может быть сделано, чтобы усилить присутствие НХЛ в России. В настоящее время игры НХЛ транслируются только по кабельному телевидению в вечернее время и не доступны любому желающему в стране. В то время как НХЛ организовывают выставки и игры во время сезона в Европе. Соревнования в России вполне возможны, но это не скоро осуществится.
А тем временем, для “Кэпиталз” нет необходимости быть настолько осторожными с русскими игроками, по сравнению с другими командами. Всё это, в основном, благодаря Овечкину, чьё присутствие в команде само по себе является мощной рекламой для подрастающих хоккеистов в России.
“Я не могу говорить за другие команды, и я не знаю, так ли обстоят дела в других командах” – говорит МакФи. “Мы возьмём в команду 10 русских, если они смогут сделать нашу игру лучше. Мы всегда говорим, что нас мало волнует, откуда приехали игроки. Пока они играют хорошо в хоккей и демонстрируют качественную игру, они могут здесь оставаться”.
Перевод Елены Паршиной, специально для Вашингтон Таймс.
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