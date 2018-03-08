Хоккей не затерялся в переводах
Сeмин получил свой трудный урок, a языковые барьеры в Национальной Лиге рушатся.Кори Масисак
Вашингтон Таймс
Одна из самых ожидаемых игр сезона НХЛ состоится в среду вечером. Но, значимость события очень мало связанa с тем, как играют команды.
“Вашингтон Кэпиталз” не будут оценивать своё мастерство в игре против “Бостона”, одной из ведущих команд в Восточном Отделении НХЛ, которая состоится в субботу Но, о матче против более слабых “Питтсбург Пенгвинз” на Меллон Арене говорят очень много.
Причина этих обсуждений в том, что этот матч будет первым между командами с тех пор, как игрок “Вашингтон Кэпиталз” Александр Сeмин дал интервью русскому репортёру, в котором прозвучали нелестные замечания о самом известном игроке Лиги Сидни Кросби из “Питтсбург Пенгвинз”.
Высказывания Сeмина распространились очень быстро между хоккейными сообществами Северной Америки. “Для меня это не было сюрпризом, поэтому, когда пришло интервью, я знал, что эта золотая цитата” – сказал Грег Вышинский, редактор Пак Дэдди (Puck Daddy), спортивного блога Yahoo, в котором появилось это интервью. Что ещё более важно, этот блог – самый популярный пример развития новых способов освещения спорта.
Интервью взял на русском языке Дмитрий Чесноков, сотрудник газеты “Советский Спорт”. Сeмин говорит по-английски плохо. Он даёт интервью корреспондентам североамериканских газет редко, и всегда с переводчиком. Но, тем не менее, он умудрился дать одно из двух наиболее спорных интервью этого сезона, вместе с комментариями Шона Эвери о бывших подругах.
“Что такого особенного в Кросби?” – сказал Семин Чеснокову. “Я не вижу ничего особенного в нём. Да, он действительно катается хорошо, его голова хорошо соображает, он хорошо делает передачи. Но и ничего больше.”
“Новая пресса” ("New media") имела сильное влияние на то, как освещаются спортивные события в общем, и хоккея, в частности. Переводы интервью, сделанные русскими (и другими европейскими) игроками на их родные языки, являются наиболее интересными образцами развития.
“Я думаю, это началось с форумов в интернете” – сказал Вышинский, который был недавно назван “Хоккейными новостями” (The Hockey News) одним из наиболее влиятельных людей в спорте. “Есть люди, которые находят интервью на русском языке и может быть, они знают несколько слов на русском или что-то в этом роде, или может быть, они просто берут это на заметку. Затем, обычно, находится кто нибудь на форуме, кто знает русский язык и вдруг, появляется перевод интервью”.
“Это постепенно и естественным путём переросло в блоги. Теперь есть блогеры, которые говорят по-русски или на каком-то другом языке, и они в состоянии переводить эти интервью своевременно. Это привело к работе с Дмитрием Чесноковым, который берёт интервью у русских спортсменов и задаёт им наши “нестандартные” вопросы, что в свою очередь привело к хоккейному блогу газеты “Вашингтон Пост”, которая нанялa своего собственного русского парня (Слава Маламуд из “Спорт-Экспресс”) для того, чтобы задавать русским игрокам “Кэпиталз” такие же вопросы”.
Результатом этого стала доступность новой информации о европейских игроках, которую “приверженцы старой школы” тщетно пытались заполучить. Годами болельщики читали цитаты, довольно ограниченные по содержанию или из-за плохого знания игроком английского языка, или из-за того, что он не чувствовал себя комфортно в общении с представителями североамериканской прессы
Сейчас есть видео клипы Алекса Овечкина, дающего интервью русскому телевидению, которые мгновенно разошлись по всему интернету, и длинные, заставляющие думать интервью Чеснокова для Пак Дэдди с ребятами вроде Семина, Виктора Козлова и нового игрока “Коламбус” Никиты Филатова. Блоги Алекс Овечкин (Alex Ovetjkin) и Туван Хиллбилли (Tuvan Hillbilly) посвящены переводам интервью с русскими игроками “Кэпиталз”
Сергей Фёдоров из “Кэпиталз” сказал, что он не видел публикаций об НХЛ в русскоязычной прессе до 1995 года. Даже тогда, до того как интернет стал массовым, то, что Фёдоров мог бы сказать русской газете, вероятнее всего было бы недоступно широкой публике в Северной Америке.
“Для нас это по другому, особенно для меня, потому что я чувствую себя более комфортно, когда говорю по-русски, нежели по-английски” – сказал Козлов. “Я думаю, в моём случае, возможно, это более интересно по-русски, чем по-английски, потому что мой английский – это всё время одни и те же слова. Я думаю, что это хорошо. Если людям это нравится, то почему бы и нет?”
Больший доступ для болельщиков, особенно когда дело касается НХЛ, в общем то, положительная вещь. Это ведёт к большей заметности Лиги, которая всё ещё пытается вернуть свои позиции в этой стране (России) после неудачных попыток в течение 4 лет.
Но, это не означает, что это всегда хорошо для команд. Это интересная дилемма, особенно для такой команды, как “Кэпиталз”, чьи менеджеры не любят информацию, будь то предположения о контрактах с игроками или о травмах. В таких случаях, материалы с форумов превращаются в заголовки в газетах.
Владелец команды Тед Леонсис был в первых рядах тех, кто помогал новой прессе получить доступ к НХЛ. У “Кэпиталз” больше блогов, посвящённых команде, чем у любого другого клуба. Их аккредитовано в Верайзон Центре больше, чем на любой другой ледовой арене.
В тоже самое время, он был среди многих людей в организации, кто в самом начале сказал, что слова Семина потерялись в переводе. После игры он предъявил Чеснокову претензии по поводу интервью.
“Я думаю, что это расширяет наши представления, и все эти русские блоги и пресса, мне нравится их читать. Я думаю, что в большинстве случаев, они были очень и очень полезны для нас” – сказал Леонсис. “Отдельно по вопросу Семина, я был расстроен, потому что у меня до этого никогда не было такого серьёзного разговора с Алексом Семиным. Таким образом, я не могу сказать, то ли это он говорил, то ли переводчик.”
“Я познакомился с Чесноковым, и он кажется мне вполне разумным человеком. Я не думаю, что он что либо придумал, но мы не подготовили Семина к общению с прессой, так что, оглядываясь назад, я не думаю, что это было хорошо с его стороны”.
Также возникли и другие вопросы. Леонсису не понравилось, как статья в “Maxim” описала его профессионального игрока Oвечкина.
“Так поступили с Алексом и его русским менеджером, и мы только что об этом прочитали” – сказал Леонсис.
Несмотря на то, что “Кэпиталз” имеют чёткие инструкции о том, когда и где их игроки будут общаться с прессой, эти правила не всегда применимы к русским членам команды.
“Я никогда не нервничаю по поводу моих интервью” – сказал Овечкин. “Если я сказал что-то плохо, то я сказал что-то плохо. Я думаю, я могу говорить на английском довольно прилично. Если я что-то не так сказал, это только лишь моё мышление. И это свободный мир.”
“Если вы хотите сказать что-то, вы можете это сделать. Мне не стыдно за свои слова”.
Перевод Елены Паршиной специально для газеты “Вашингтон Таймс”
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