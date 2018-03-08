Овечкин, Малкин оставили в стороне вражду и восстанавливают отношения

Овечкин, Малкин оставили в стороне вражду и восстанавливают отношенияКори Масисак
Вашингтон Таймс
Монреаль – Эти выходные дни могут запомниться как игрой Алекса Овечкина, так и тем, что он сделал за пределами катка.
Без сомнений, его шалости в уходе от защиты в субботу вечером, как часть соревнования Super Skills НХЛ”, будут просматривать на YouTube много раз. Но ещё более важной новостью может быть изменение в сторону примирения в персональной холодной войне со звездой “Питтсбург Пенгвинз” Евгением Малкиным.
Овечкин и Mалкин провели некоторое время вместе в эти выходные. Это само по себе говорит об улучшении в их отношениях по сравнению со встречей на игре “Все Звёзды НХЛ” в прошлом сезоне в Атланте. Создаётся впечатление, что они оставили свою вражду позади.
“Мы много говорили, и сейчас, я думаю, мы понимаем друг друга”, - сказал Овечкин. На этой 57 по счёту игре “Все Звёзды НХЛ” в воскресенье вечером Алекс забил гол, у него были две голевые передачи и целая серия буллитов. Игра закончилась со счётом 12-11 победой Сборной Востока. “Мы вроде друзья, но на льду мы по прежнему будем соперниками”.
Звезда команды “Атланта Трэшерз” Илья Ковальчук добавил: “Я думаю, что всё в порядке. Они друзья. Они играют в хоккей так как надо, поэтому они и применяют силовые приёмы. Если ты русский, это не значит, что тебя нельзя толкнуть в игре”.
Иметь такие натянутые отношения - редкость для игроков в этом виде спорта. Имея двух самых талантливых игроков в Лиге с их разногласиями, журналисты и американской и российской получали получали очень “вкусный” материал.
Овечкин и Малкин были выбраны в первом и втором раунде Драфта 2004 года и были когда-то довольно хорошими друзьми. Они проводили вместе время в первую поездку в Даллас на игру “Все Звёзды НХЛ”. Они жили в одной комнате на Зимних Олимпийских Играх 2006 года в Турине, Италия.
Проблемы в отношениях возникли летом перед последним сезоном. Вероятнее всего, причиной ухудшения отношений является известная ссора в ночном клубе в России. Много было написано и сказано о стремлении Овечкина преследовать Малкина на льду во время матчей между их командами.
Но, в эти выходные, возможно с помощью Ковальчука, они смогли преодолеть свои разногласия. Малкин одел на Овечкина шляпу с очками и потом почистил очки напитком Гейторид из бутылки во время конкурса самых результативных буллитов.
Когда Овечкин забил первый гол для Сборной Востока в результате изящной двойной передачи Марку Саварду из команды “Бостон”, Малкин встал со скамейки и взял свою клюшку с борта с широкой улыбкой.
“О да, мы проводим много времени вместе” – сказал Ковальчук ранее в воскресенье. “Выходные пока что проходят отлично. Надеюсь, что вечером будет сильная игра и мы проведём хорошо время после игры”.
5 русских в Восточном Списке: Овечкин, Малкин, Ковальчук, Андрей Марков и MVP игры “Все Звёзды” Алекс Ковалев сфотографировались на фоне развёрнутого российского флага перед игрой. Может они и не будут жить в одной комнате на следующих Зимних Олимпийских играх в Ванкувере, но Овечкин и Малкин, скорее всего, будут главными героями среди большого количества русских на турнире.
Овечкин и Малкин, возможно, будут играть в одном звене. В то время как мыльная опера между этими двумя хоккеистами подогревала интерес прессы, было такое ощущение, что всё это уже устарело.
“Я думаю, что все уже устали слышать о том как они ссорятся” – сказал Ковальчук “Они просто решили разыграть шоу в субботу, и это очень хорошо сработало, теперь все будут уверены, что они снова друзья”
Овечкин добавил: “Хватит уже, в самом деле достаточно”.
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