Жёсткая силовая игра Овечкина вызывает уважение и озлобляет

Жёсткая силовая игра Овечкина вызывает уважение и озлобляетКори Масисак
Вашингтон Таймс
Монреаль__ | В последние три недели капитаны двух команд-соперников обсуждали то, что Овечкин использует силовые приёмы в игре.
Что касается капитана “Питтсбург Пенгвинз” Сидни Кросби, то его замечания относились к очевидной вражде между Овечкиным и членом команды Кросби Евгением Малкиным. Команды в это время готовились к встрече 14 января.
До этого, 6 января Майк Ричардс из команды “Филадельфия Флайерз” высказал своё мнение после поражения в результате серии буллитов команде “Кэпиталз” со счётом 2-1. В этой игре Овечкин сбил Джеффа Картера, члена команды Ричардса, на открытом льду.
В сезоне НХЛ наступил перерыв, и большинство лучших игроков Лиги приехали сюда на игру “Все Звёзды”, которая пройдёт в воскресенье вечером. Что некоторые из них думаю о силовом стиле игры Овечкина? Может ли MVP прошлого сезона играть так жёстко или он иногда переходит границы?
“Я думаю, что он играет на грани, но я также думаю, это то, как он должен играть, чтобы быть тем, кто он есть” – сказал Брайан Кэмпбелл, защитник из Чикаго, который играл с Овечкиным регулярно как член команды “Бафаллоу Сэйбас”. “Когда вы играете на грани и играете много минут, иногда вы делаете что-то такое, что другим игрокам не нравится или Лиге не нравится или чтобы то не было. Но если бы мы играли в одной команде, я бы не хотел, чтобы он менялся”.
Центральный нападающий “Каролины” Эрик Штааль добавил: “Он один из тех парней, которые играют жёстко, но я не думаю, что его можно считать нечестным игроком. Он любит играть на грани, и любой подобный игрок иногда переступает немного черту, но это часть игры. Очевидно, мы хотели бы иметь его в своей команде, потому что он действительно может изменить ход игры своим нападением и силовым стилем”.
Овечкин стал одним из наиболее популярных игроков из-за его способности забивать голы, готовности показать свою страсть и стремление к контактной игре. Некоторые по настоящему талантливые игроки играют жёстко, но не один игрок в Лиге не может тягаться с Овечкиным в способностях делать и то и другое.
На его счету 148 столкновений в этом сезоне. Он седьмой по этому параметру в НХЛ, по сравнению с девятым местом в прошлом году.
Одно из последних столкновений Овечкина закончилось сотрясением мозга его бывшего товарища по команде Джэми Хьюарда, которого вынесли со льда на носилках. Вопрос о каких то угрызениях совести Овечкиным не стоял, Лига не предъявила к нему никакие санкции. 23 летний русский не был отстранён от игры НХЛ за это, но он был оштрафован за столкновение во втором сезоне в НХЛ с бывшим тогда форвардом “Сэйбас” Дэнни Бриером.
“Я видел это в записи (столкновение с Хьюардом) и я не думаю, что это был такой уж сильный удар, но конечный результат был плохой” – сказал защитник Дэн Бойл, который играл против Кэпиталз регулярно, как член команды “Лайтнинг”. “Очевидно, парень играет с большой интенсивностью, и он тяжелее и быстрее, чем многие игроки на льду, может быть, иногда в этом и заключается причина столкновений”.
У Овечкина было 28 штрафных в этом сезоне, на 7 больше, чем у любого члена команды, и это личный рекорд для него за один сезон. В общем зачёте, это 5 результат в Лиге, только позади Райана Гецлафа из “Анахайм” и Скотта Хартнелла из “Филадельфии” среди форвардов.
“Удар, который я получил от него (20 ноября), шайба даже близко от меня не была, но это трудно объяснить” – сказал Дастин Браун из “Лос Анжелеса”, который получил наибольшее количество ударов с начала сезона НХЛ. “Он был удалён, а я в результате забил гол, так что меня это вполне устраивает. Я играю точно также,. Если вы играете жёстко, то иногда бывают не всегда удачные столкновения. Это просто игра такая, иногда вы оказываетесь в нужном месте секундой позже. Я думаю, он играет жёстко, и если это продирает зрителей, то, наверное, так для него лучше”.
Натянутые отношения Овечкина с Малкиным достигли уровня мыльной оперы, и это является основной сюжетной линией каждый раз, когда команды играют. Перед самым последним матчем Кросби сказал Associated Press: “Это силовые интенсивные игры. Пока они остаются на том уровне, на котором есть, это безопасно. Но если видно преднамеренное желание ударить кого-то, вы несколько выходите за рамки, и вы должны быть готовы заступиться за игрока своей команды”.
Это было прямое указание на то, с каким усердием Овечкин прижимал Малкина к борту в предыдущих соревнованиях. Вражда Овечкина с Ричардсом, между тем, берёт своё начало от случая, который произошёл на Чемпионате Мира по хоккею среди юниоров.. После того, как Овечкин почти расплющил Картера в нейтральной зоне в этом месяце, его товарищи по команде из “Флайерз” не были довольны. После игры Картер сказал репортёрам: “Мы знали, что он будет несколько выходить за пределы”.
Картер сказал тоже самое в субботу, когда его спросили про Овечкина, хотя он также сказал, что не видит в этом проблемы.
“Может быть они хотят делать тоже самое, но не могут?” – сказал Овечкин. “Каждый живёт своим умом. Я не могу ничего сказать о том, что они говорят. Если они говорят что-то, это их выбор того, что они думают.”
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