5 голов за 25 часов
Овечкин преобладает в победных играх с “Ред Винз” и “Сенэйторз”Кори Масисак
Вашингтон Таймс
Алекс Овечкин сказал, что его не радует игра с утра пораньше.
Даже члены его команды не верят ему.
Даже после того, как он забил несколько голов подряд, он настаивал на том, что не любит дневные игры.
“Нет” – сказал он, “я лёг спать немного раньше (в субботу вечером), примерно в 8:30, встал в 6:30 утра, но, я чувствовал себя немного лучше сегодня”.
“Он их ненавидит?” – возразил Грин, который забил гол и сделал 3 голевых передачи. “Сколько очков у него в этих 2 играх? Я не понимаю как он может их ненавидеть”.
“Кэпиталз” воспользовались преимуществом игры в большинстве и всего за 7 секунд забили 2 гола в первом периоде. После того, как Дэни Хитли был отправлен на скамейку штрафников за задержку соперника клюшкой, Кэпс сравняли счёт 1-1 за 3 секунды. Никлас Бэкстром передал шайбу сзади игроков Грину, который сильно ударил по шайбе и пробросил её в нужный момент в ворота с правой позиции голубой линии мимо вратаря Оттавы Брайана Эллиота в 9:43.
Команде “Вашингтон Кэпиталз” понадобилось ещё 4 секунды, чтобы использовать вторую возможность игры в большинстве. Пока Ярко Рууту был на скамейке штрафников за задержку соперника клюшкой, Фёдоров завладел шайбой и передал её Грину, тот, в свою очередь, быстро перебросил её Овечкину у верхнего края левого круга. Овечкин утопил шайбу в воротах в 10:32.
Овечкин забил оба гола во втором периоде с подачи Фёдорова и оба раза шайба прошла между ног защитника Оттавы Филипа Кубы.
“Он просто дал мне место для броска“ – сказал Овечкин. “Это был такой же самый гол, но это было здорово”.
После всего лишь 46 секунд во втором периоде Эрик Фэр увеличил счёт до 3-1. Овечкин забил гол 89 секундами позднее сильным броском шайбы из правого круга после короткой передачи назад от Фёдорова.
Он забил 3-й гол в 15:31. Фёдоров сделал длинную передачу от борта, которую Овечкин принял на голубой линии перед тем как выстрелить в ворота с верхней части левого круга. Счёт стал 6-2
Овечкин увеличил количество забитых голов до 36, что обеспечило ему лидирующую позицию по этому параметру в Лиге. Его показатели на 4 гола больше, чем у Джеффа Картера и на 7 голов больше, чем у всех остальных.
MVP прошлого сезона забил 3 гола, но “Гол дня” принадлежит не ему, а Александру Семину. Шайба была у Грина возле голубой линии. Вместо того, чтобы пытаться пробить шайбу через скопление защитников Оттавы, он перебросил шайбу над ними. Семин принял её возле борта справа от запасного вратаря Алекса Олда, затем двигаясь очень быстро, забил гол другой стороной клюшки в верхнюю часть ворот над плечом беспомощного вратаря. Счёт стал 5-2 в 13:07.
“Я вижу, что Том Поти делает это всё время, так что я думаю, что я заимствовал это из его книги” – сказал Грин. “Семин принял шайбу потрясающе. Она отскочила и получился качественный гол”.
Тренер Брюс Будро добавил: “Это был очень красивый гол. Это будет запоминающаяся передача, просто крутая передача Майка Грина”
Капитан Даниель Альфредсон забил пару голов для “Сенэйторз”. Он принял короткую передачу назад от Хитли сверху правого круга и с силой забил шайбу глубоко в ворота в 13:31 в первом периоде. Он забил свой второй гол в 15:01 во втором периоде, воспользовавшись тем, что “Кэпиталз” пытались сделать перегруппировку во время игры 4 на 4.
В третьем периоде “Сенэйторз” забили ещё 2 гола, увеличив счёт до 6-4, но Бэкстром забил шайбу самым длинным броском в своей команде в этом сезоне, направив её в пустые ворота, примерно с расстояния 5 футов (1.5 метра) от своего пятачка за 24 секунды до окончания матча.
“Мы можем гордиться своей игрой больше, чем вначале этого матча” – сказал тренер Оттавы Крейг Хартсбург. “Они – замечательная команда. Они нашли слабые места своего противника и использовали их”.
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