Овечкин очаровывает болельщиков энергией и скромностью

Очарование звезды “Кэпиталз”
Овечкин очаровывает болельщиков энергией и скромностьюХарлан Гуд
Вашингтон Таймс
Толпа возле ледовой арены “Кеттлер Кэпиталз Айсплекс” в воскресное утро состоит из 150 человек железно. И это вовсе не те непотопляемые фаны. Эта группа – молодые пары, которые пытаются удержать своих маленьких детей от ползания в проходах, неуклюжие мальчишки из средней школы, одетые в бордовые с золотым цвета команды Редскинз (Redskins), потягивающие кофе из Старбакс женщины в возрасте 20 с лишним лет, которые решили отдохнуть от шопинга в Торговом Центре Боллстон.
Но, надо было всего лишь проследить траекторию их взглядов, чтобы увидеть что привлекло людей к прохладному рингу в этот солнечный сентябрьский день.
Овечкин не замечает их, он без усилий устремляется из одного угла катка в другой. Он не видит мальчика сзади него, делающего фотографию сотовым телефоном, в то время как хоккеист отдыхает, положив свои руки на колени.
| Он игнорирует семьи, которые показывают на него пальцами из за стекла, как будто он животное в зоопарке. Он делает вид, что он не замечает детей, которые машут ему изо всех сил руками каждый раз, когда он поднимает глаза вверх ото льда.
Когда он в расстройстве ударяет об лёд свою клюшку после неудачного броска в ворота во время рутинного упражнения, его личная галёрка инстинктивно отскакивает, потом неуклюже подвигается посмотреть, как подросток, рабочий по экипировке команды “Вашингтон Кэпиталз” протискивается, чтобы убрать обломки.
Во многих отношениях 23-летний русский левый нападающий соответствует модели спортсмена-звезды, который сосредоточен на своём деле. Сын бывшей олимпийской чемпионки и профессионального футболиста, Овечкин уже играл в хоккей к тому времени, когда ему исполнилось 7 лет, и был ведущим игроком обновлённого клуба “Московское Динамо” в 16 лет. Он был самым первым хоккеистом, которого выбрали во время Драфта НХЛ в 2004 году, и стал сенсацией на YouTube со своим волшебным голом в ворота команды “Феникс Койотс” в 2006 году.
В январе он подписал 13-летнее продление контракта на $124 миллиона. Это самая прибыльная сделка за всю историю НХЛ. Он был награждён кубком Харт Трофи в конце сезона, как Наиболее Ценный Игрок Лиги (The Most Valuable Player - MVP).
Лохматые пряди-муллет выглядывают сзади из-под шлема. Полунедельная заметная щетина покрывает его щёки. Он улыбается, демонстрируя выбитый зуб.
Но, можно сказать ещё больше об этом щёгольском москвиче. В конце концов, мэр Вашингтона, Адриан М. Фенти не вручает ключи от столицы США каждому встречному головорезу в свитере и коньках. Александр Овечкин получил ключи от города в июне этого года. В течение 3 своих сезонов в Округе Колумбия Овечкин, который увлекается модой и спортивными машинами, использовал свою энергетическую ауру и скромность натуры за пределами катка, чтобы заразить вашингтонцев хоккеем.
“Он один из тех парней, к которому все тянутся” – говорит вратарь Брент Джонсон. “Я думаю, что он сделал хоккей популярным в городе, без сомнения. Каждое своё появление, он никогда от них не отгораживается. Он всегда даёт интервью и никогда не скрывается от прессы.”
Как же Овечкин, который полностью не овладел английским языком, выживает в течение отнимающего столько сил сезона НХЛ, в котором 82 игры (Кэпиталз открывают свой регулярный сезон в пятницу), и постоянно общаясь с прессой с улыбкой на лице? Он сам себе задаёт темп и остаётся доступным.
65 голов Овечкина в 2008 году привели “Кэпиталз” к большим высотам. “Вашингтон Кэпиталз” играли после окончания регулярного сезона впервые за 7 лет. Kоманда закончила сезон, продав полностью семь игр в Верайзон Центре. Но, Овечкин предпочитает не выходить из своего Арлингтонского имения в то время, когда не надо играть.
“Я люблю оставаться дома” – говорит он. “Я как все обычные люди. Я люблю компьютерные игры, музыку и всё такое” Он возвращается в свою родную Москву каждый раз после окончания сезона. Он проводит время, “наслаждаясь жизнью” и делая то, что “обычные люди делают в отпуске”.
Каждый сверхъестественный момент из разряда “он этого только что не сделал, ведь правда?” товарищи по команде обсуждают в раздевалке в виде истории “он один из тех парней”.
Например, как 3 года назад в Тампа Бэй вечером, когда вратарь Джонсон и ещё парочка потворствующих ему Кэпиталз намазали лицо новичка-звезды кремом для бритья прямо в середине телевизионного интервью.
Невозмутимый Овечкин продолжал, как будто бы ничего не произошло, демонстрируя поведение прямо противоположное тому, как ведут себя люди с комплексом суперзвезды. Другие говорят о том, как он стоически справляется с ужасными травмами, когда он мог бы запросто воспользоваться привилегией Самого Ценного Игрока (MVP) и взять себе выходной.
Защитник Сэми Леписто восхищается тем, как в игре против “Монреаля” в прошлом сезоне Овечкин забил гол, поломал свой нос, затем вернулся, чтобы забить ещё 3 гола, включая победный в дополнительное время.
“Он взводится перед игрой и остывает после неё” – говорит Леписто. “И ты это видишь. Ты можешь получить травму, но думаешь “Ну, если Ови может выйти на лёд и играть так хорошо, как он это делает, я могу выйти тоже” Это мощно настраивает ребят”.
Это странно, что такой скромный и домашний человек стал идолом профессионального хоккея. У Овечкина лицо, которое “может нравиться только его мамочке”, некоторые в блогосфере даже сравнивают его суровое лицо с лицом злодея Джоз (Jaws) из старых фильмов о Джеймсе Бонде. Мальчишеский вид Сидни Кросби из “Питтсбург Пенгвинз” больше подходит для рекламы на Таймс Сквер, и молодой канадец гораздо лучше говорит, чем его русский соперник. Тем не менее, именно Ови подписал в марте 6-месячный рекламный договор с “Hair Cuttery”, самой большой частной сетью салонов-парихмахерских. Этой осенью он получил привилегию быть на обложке журнала ESPN рекламного выпуска НХЛ. Прошлым летом Ови сотрудничал с CCM, официальным спонсором спортивной экипировки для НХЛ, в создании коллекции уличной одежды 2008 года брэнда “Овечкин”.
Совершенно очевидно, что сильный хоккейный игрок также приверженец моды.
“Он определённо любитель одежды от Дольче и Габбана” – говорит Джонсон, качая головой. “Никаких джинсов “Вранглер” он не признаёт”.
Овечкин занимается спортом в штанах-гибридах, которые Джонсон называет “джинсы для потения”, из-за их особенного кроя - наполовину спортивных штанов, наполовину джинсов.
Товарищи по команде восхищаются его приверженностью к моде, но они совершенно не воспринимают того, как Ови сочетает завязки для одежды и грубую хлопчатобумажную ткань.
“Это смущает” – говорит центровой Дэйв Стекел о штанах. У него уникальный стиль, вне всяких сомнений. Ему безразлично что о нём думают другие. Он – Овечкин. Он – Наиболее Ценный Игрок. Он может делать всё, что ему захочется.
Овечкин также “быстрый и неистовый” (по фильму о гонщиках “Fast and furious”). Он гоняет по Кольцевой Дороге на своём БМВ М6 и недавно купил сверкающий Мерседес S65. У новой машинки Ови мотор V12, от чего Джонсон вздрагивает.
“Я ездил с ним пару раз, и я не думаю, что повторю эту ошибку снова” – говорит Джонсон. “Я бы не сказал, что он ездит безрассудно, он просто ездит немного быстрее, чем я это обычно делаю”.
Утренняя тренировка заканчивается, Ови выполняет тренировочные упражнения команды – изнуряющую серию рывков на коньках по диагонали через весь каток, также как он менял бы линии на скоростном шоссе.
Он сначала бежит, потом идёт с трудом назад в раздевалку и, не садясь, начинает высвобождать себя из-под слоёв смягчающей удар экипировки и медицинских повязок. Он коротко обменивается шутками с менеджером по экипировке, хватает баночку жевательного табака “Скоул” (Skoal), опорожняет бутылку напитка Гейторид (Gatorade), используя её затем как самодельную плевательницу, так как он спешит посмотреть фильм.
Несмотря на его слова, Александр Овечкин – не обычный человек.
“Он совершенно невероятный в общении, смешной парень, интересный, в нём просто тонны веселья” – говорит Джонсон. “Некоторые люди просто в этом талантливы”.
Перевод Елены Паршиной специально для “Вашингтон Таймс”.
More... → →