Демонстрируя игру, достойную "Харт Трофи"
Овечкин близок к тому, чтобы выиграть звание Наиболее Ценного Игрока ещё разКори Масисак
Вашингтон Таймс
За последние 2 десятилетия только один хоккеист получил Харт Мемориал Трофи, присуждённый Наиболее Ценному Игроку НХЛ (MVP), два сезона подряд.
“Я думаю, что это возможно, судя по тому как он играет и как обстоят дела у команды. Он играет просто героически” – говорит центровой “Кэпиталз” Сергей Фёдоров, MVP 1994 года. “Что я могу ещё сказать? Он забил самые решающие голы тогда, когда это было остро необходимо, и его игра была выдающаяся.”
Овечкин добавляет: “Eсли я выиграю MVP, я буду очень доволен, потому что я хочу выиграть всё. Но сейчас я хочу выиграть Кубок Стэнли. Это будет трудно, но я думаю, что это будет очень интересно”.
Этот сезон начался не так, как хотелось бы Овечкину. Спустя год после того, как он лидировал в Лиге, имея 65 голов и 112 очков, он забил только 2 гола в первом месяце этого сезона.
Когда игроки Лиги готовились к рождественским каникулам в конце декабря, Овечкин должен был постараться войти в число претендентов на звание MVP. Последняя игра его команды перед каникулами и первая после них изменила всё.
Сначала он вытянул свою команду из проигрышного положения 0-4 к победе со счётом 5-4 в игре с “Рейнджерами” на арене Мэдисон Сквэйр Гардн, забив два гола и сделав одну голевую передачу. Затем он забил свой самый лучший гол со времени знаменитого гола в Фениксе в первый год игры в НХЛ.
Овечкин забросил ещё пару голов в следующей игре в Торонто, его компания за Харт Мемориал Трофи во второй раз подряд набрала скорость и с тех пор не замедлялась.
“Я думаю, будет трудно играть против него” – говорит тренер Брюс Будро. “У нас достаточно хорошая команда, и мы заполучили много хороших ребят, но он – доминирующий фактор. Что более важно, и я знаю, что сейчас только февраль, но если вы посмотрите на то, что он сделал в третьем периоде, забив победные голы... В самые напряжённые моменты, когда вам больше всего нужна хорошая игра, он всегда готов”.
Овечкин гордится тем, что он опережает всех по забитым голам. Он имеет на 7 больше, чем у любого другого игрока до этой среды. Он также сравнял счёт с Патриком Марло из “Сан Хосе Шаркс” по количеству победных голов в НХЛ, по 9 у каждого.
В среду вечером Овечкин добавил ещё “одну запись” в своё резюме. Он сделал передачу обратной стороной клюшки самому себе от борта, повернулся вокруг своей оси и забил гол, лёжа на боку. Этот гол мгновенно стал кандидатом на лучший гол года, также как и счёт в декабрьской игре против “Бафалоу”.
“Он самый лучший игрок в мире” – говорит Пьер МакГвайер, аналитик, который комментировал игру в среду для канадского телеканала TSN и будет освещать игру “Вашингтон Кэпиталз” против “Питтсбурга” в воскресенье для канала NBC. “Алекс просто “уничтожает” того, кто играет против него. Он может играть очень энергично. Вам нужно будет вернуться назад во времени до самого Мориса Ричарда “Ракеты”, чтобы найти такого игрока как он”.
Только 9 хоккеистов за всю историю НХЛ выиграли звание MVP два года подряд, и только Доминик Хасек сделал это со времён Уэйна Грецки в 80 годах. Если Овечкин опять выиграет Харт Мемориал Трофи этим летом, то следующий сезон будет ещё более интригующим.
Харт Трофи присуждался 83 раза, но только 2 игрока за всю историю Лиги получали его 3 года подряд - Бобби Орр из Бостона с 1970 по 1973 год и Грецки, который выигрывал его 8 лет подряд с 1980 по 1987 год с командой “Эдмонтон Ойларз”.
“Выигрывать восемь лет подряд было бы довольно тяжело в наши дни” – говорит Будро. “Вы должны оставаться здоровыми в течение всех этих 8 лет, что должно быть тяжело для ребят, которые играют так, как Овечкин”.
“Я надеюсь, что он выиграет во второй раз подряд, и затем он сможет добиваться приза Конн Смит, награды Наиболее Ценного Игрока плэй-офф”.
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